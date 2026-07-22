Коне — о выступлении сборной Франции на ЧМ-2026: «Дни идут, но боль по-прежнему не проходит»

Все благодаря Богу. Я также считаю, что слова «Спасибо» недостаточно, чтобы выразить благодарность тренеру, всему штабу и всем людям, которые трудились в тени, чтобы мы были обеспечены лучшими возможными условиями. Мы хотели сделать вам (Дидье Дешам) лучший подарок в честь вашего ухода.