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Коне — о выступлении сборной Франции на ЧМ-2026: «Дни идут, но боль по-прежнему не проходит»

Полузащитник сборной Франции Ману Коне обратился к болельщикам после своего первого чемпионата мира в карьере.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Франции Ману Коне обратился к болельщикам после своего первого чемпионата мира в карьере.

"Нам не удалось выполнить нашу миссию… Дни идут, но боль по-прежнему не проходит. Видеть разочарование в ваших глазах — это разбивает сердце… Но я буду вечно благодарен за возможность сыграть на своем первом чемпионате мира и представлять Францию.

Все благодаря Богу. Я также считаю, что слова «Спасибо» недостаточно, чтобы выразить благодарность тренеру, всему штабу и всем людям, которые трудились в тени, чтобы мы были обеспечены лучшими возможными условиями. Мы хотели сделать вам (Дидье Дешам) лучший подарок в честь вашего ухода.

Мы также хотели подарить большой праздник всем болельщикам сборной Франции, но получилось так, как получилось. С гордостью, с верой и с вашей поддержкой мы обязательно поднимемся", — написал Коне в соцсети.

25-летний француз сыграл на ЧМ-2026 пять матчей (три без замен) и не отметился результативными действиями.