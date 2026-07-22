«ЛА Гэлакси» купил у «Бирмингема» нападающего сборной Японии Фурухаси

«Мы рады приветствовать Кего в клубе и в Лос-Анджелесе. Он обладает богатым опытом выступлений за сборную Японии, в Лиге чемпионов и в одних из сильнейших национальных чемпионатов Европы. Мы рады пополнить состав игроком такого уровня, с его бомбардирскими качествами и разносторонним опытом, и с нетерпением ждем того влияния, которое он окажет как на поле, так и за его пределами», — отметил генеральный менеджер «ЛА Гэлакси» Уилл Канц.