Чемпион мира 2018 года Нзонзи может вернуться в чемпионат Франции

Полузащитник Стивен Нзонзи, который является свободным агентом после истечения контракта со «Стоук Сити», может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.
«Дюнкерк», выступающий в Лиге 2, заинтересован в подписании 37-летнего француза, который являетс чемпионо мира 2018 года. Стороны ведут переговоры. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 Нзонзи сыграл 30 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.
Ранее Нзонзи выступал за «Сепахан», «Коньяспор», «Аль-Райян», «Ренн», «Рому», «Севилью», «Блэкберн» и «Амьен», воспитанником которого является.