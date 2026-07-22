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Чемпион мира 2018 года Нзонзи может вернуться в чемпионат Франции

Полузащитник Стивен Нзонзи, который является свободным агентом после истечения контракта со «Стоук Сити», может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.

Полузащитник Стивен Нзонзи, который является свободным агентом после истечения контракта со «Стоук Сити», может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.

«Дюнкерк», выступающий в Лиге 2, заинтересован в подписании 37-летнего француза, который являетс чемпионо мира 2018 года. Стороны ведут переговоры. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 Нзонзи сыграл 30 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.

Ранее Нзонзи выступал за «Сепахан», «Коньяспор», «Аль-Райян», «Ренн», «Рому», «Севилью», «Блэкберн» и «Амьен», воспитанником которого является.