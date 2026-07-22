Маланг Сарр перешел в НЕОМ

НЕОМ на официальном сайте объявил о подписании французского защитника Маланга Сарра. 27-летний француз присоеденился к саудовскому клубу на правах свободного агента, так как 1 июля у него закончился контракт с «Лансом».
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 французский защитник сыграл в 39 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Сарр в 2024 году перешел в «Ланс» из «Челси». Ранее он также играл за «Монако», «Порту» и «Ниццу».