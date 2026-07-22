Гави — о стычке с игроками сборной Аргентины после финала ЧМ-2026: «Все произошедшее — часть футбола»

«Нет, честно говоря, я не думаю, что их нужно дисквалифицировать. Я понимаю, что это не лучший пример для детей, но в футболе всегда была более агрессивная сторона. Для меня было бы логичнее удалить игрока во время матча — и на этом все. Но, как я уже сказал, в конце концов это часть футбола, так было всегда», — приводит COPE слова Гави.