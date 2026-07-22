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Саммервилл пока не согласился на переход в «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» согласовал с «Вест Хэмом» сумму трансфера голландского нападающего Крисенсио Саммервилла, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Аль-Хиляль» согласовал с «Вест Хэмом» сумму трансфера голландского нападающего Крисенсио Саммервилла, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, теперь саудовский клуб ждет одобрения от самого 24-летнего голландца. Также «Рома» надеется перехватить игрока и продолжает переговоры с его представителями.

Саммервилл выступает за «Вест Хэм» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

На ЧМ-2026 Саммервилл забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи в 4 матчах.