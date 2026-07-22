В Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте до ЧМ-2030

"Никогда не было никаких сомнений в Луисе де ла Фуэнте, а теперь их стало еще меньше. Вообще никаких. Думаю, все это понимают. Каждое его решение и каждый расче были абсолютно верными. Луис великолепно читает игру и, что самое важное, извлекает уроки из предыдущего матча. Благодаря этому у него уже есть план на следующую игру, и он точно знает, как расставить все фигуры. Он настоящий мастер, а еще — человек на десять из десяти. В футболе все быстро меняется, но мы вполне можем представить, что де ла Фуэнте останется здесь надолго. Об этом говорит и его контракт.