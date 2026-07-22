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«Барселона» хочет подписать чемпиона мира-2026 Ляпорта

«Барселона» рассчитывате подписать защитника сборной Испании и «Атлетика» Эмерика Ляпорта.

«Барселона» рассчитывате подписать защитника сборной Испании и «Атлетика» Эмерика Ляпорта, сообщает Sport.es.

По информации источинка, каталонский клуб уже связался с окружением 32-летнего испанца, а на этой неделе стороны проведут переговоры. Сам футболист, который со сборной Испании выиграл ЧМ-2026, согласен на переход. Сумма отступных составляет около 15 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Ляпорт сыграл в 30 матчах во всех турнирах, сделал 2 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. На ЧМ-2026 он отыграл все 8 матчей без замен.