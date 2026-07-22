Лизаразю раскритиковал шоу в перерыве финала ЧМ-2026: «Если я хочу на концерт — я иду на концерт»

Паузы на водопой? У футбольного матча есть свой ритм. Я надеюсь, что мы вернемся к прежнему футболу, хотя не уверен в этом, потому что за всем этим стоят экономические интересы. Телевещателям тоже нужно окупать свои расходы — футбол стоит очень дорого. Но темп игры необходимо уважать: два тайма по 45 минут, 15 минут перерыва — и все", — приводит Programme TV слова Лизаразю.