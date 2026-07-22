«Ливерпуль» могут продать за 6 миллиардов долларов

Владельцы «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG) ведут переговоры о продаже миноритарного пакета акций английского клуба, сообщает Financial Times.
Консорциум инвесторов во главе с Амитом Бхатией, которого поддерживает семья индийского миллиардера Лакшми Миттала, хочет приобрести долю в «Ливерпуле». Потенциальная сделка может составить 6 миллиардов долларов, что сделает ее одной из самых дорогих в истории мирового футбола.
В FSG подтвердили интерес инвесторов: «Инвестиционный консорциум во главе с Амитом Бхатией выразил заинтересованность в осуществлении стратегических миноритарных инвестиций в футбольный клуб “Ливерпуль”.
FSG приобрела «Ливерпуль» в 2010 году за 400 миллионов долларов. С тех пор клуб выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и дважды чемпионат Англии — в 2020 и 2025 годах.