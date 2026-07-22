«Краснодар» интересуется игроком сборной Уругвая Каноббио

«Краснодар» проявил интерес к нападающему «Флуминенсе» и сборной Уругвая Агустину Каноббио, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, бразильский клуб не получал официального предложения, а сам 27-летний уругваец и его представители не проявили особого интереса к варианту с российским клубом.
Также к Каноббио проявляет интерес «Ривер Плейт», а во «Флуминенсе» считают, что после чемпионата мира-2026 стоимость уругвайца выросла. Клуб готов рассмотреть его продажу, если поступит предложение.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Каноббио в 8 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2028 года.
В этом сезоне Каноббио забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил 1 гол в 3 матчах.