Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Краснодар» интересуется игроком сборной Уругвая Каноббио

«Краснодар» проявил интерес к нападающему «Флуминенсе» и сборной Уругвая Агустину Каноббио, сообщает Globo Esporte.

Источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» проявил интерес к нападающему «Флуминенсе» и сборной Уругвая Агустину Каноббио, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб не получал официального предложения, а сам 27-летний уругваец и его представители не проявили особого интереса к варианту с российским клубом.

Также к Каноббио проявляет интерес «Ривер Плейт», а во «Флуминенсе» считают, что после чемпионата мира-2026 стоимость уругвайца выросла. Клуб готов рассмотреть его продажу, если поступит предложение.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Каноббио в 8 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2028 года.

В этом сезоне Каноббио забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил 1 гол в 3 матчах.