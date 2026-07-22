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Дуэ: «Сохраню в памяти все хорошее из этого сезона, который получился особенным»

Нападающий сборной Франции Дезире Дуэ обратился к болельщикам по итогам чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Франции Дезире Дуэ обратился к болельщикам по итогам чемпионата мира-2026.

"Мы рассчитывали добиться большего, чем выход в полуфинал… Однако я сохраню в памяти все хорошее из этого сезона, который получился особенным: я выиграл свою вторую Лигу чемпионов и принял участие в своем первом чемпионате мира.

Я горжусь и благодарен за возможность носить эту футболку и представлять свою страну. Уверен, что мы вернемся еще сильнее! Спасибо всем за вашу поддержку. До скорой встречи!" — написал Дуэ в соцсети.

На ЧМ-2026 Дуэ забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 8 матчах.

Сборная Франции в ½ финала проиграла Испании (0:2), а в матче за 3-е место потерпела поражение от Англии (4:6).