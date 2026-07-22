Мартина покинул пост президента футбольной федерации Кюрасао из-за рака

"Для меня было большой честью внести свой вклад в путь, который впервые привел нашу страну на чемпионат мира. Это историческое достижение стало результатом долгосрочного видения и совместной работы многих преданных людей, которые трудились ради этой цели с 2002 года. Выход на чемпионат мира вывел Кюрасао — небольшую по размерам страну, но с большим сердцем и огромной страстью — на мировую футбольную карту. Это достижение, которым вправе гордиться все наше сообщество.