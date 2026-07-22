Дина Аверина об Олимпиаде в Токио: «Поняла сразу, что проиграла. Сижу на ковре и думаю: что со мной? Хотя вроде все сделала чисто»

Гимнастки дали интервью Евгении Медведевой.
Медведева: Мне потребовалось около 6 лет, чтобы прийти в себя после Олимпиады и посмотреть адекватными глазами на всю эту ситуацию. Понять, что здесь я не права, где-то я, возможно, недоработала. Я со своей Олимпиадой уже примирилась, уже ничего не изменишь, к сожалению. У вас сейчас как ощущается?
Арина Аверина: Пять лет прошло, я уже вообще спокойно могу говорить, хотя первые два года мы в семье не поднимали эту тему.
Медведева: Первые два года — это ад просто.
Арина Аверина: Очень болезненная тема, сложно было что-то обсуждать. Скажу просто, что три вида я сделала идеально. Наши говорили, что мяч и булавы я сделала как по учебнику. Все четко. Но оценки поставили, понятно, не те. Немного низкие. Но я понимала, что по факту от меня ничего не зависит, это дело судей. Сейчас, оглядываясь назад, я переделала бы только ленту. И то было бы обиднее, если бы я сделала ленту чисто, и меня бы поставили на четвертое место. Это гораздо обиднее. Но все равно я немного не согласна с четвертым местом, но что было, то было.
Дина Аверина: Это ты сейчас мою историю рассказала — когда выступаешь чисто, а тебя ставят на второе место.
Арина Аверина: Когда ты выступаешь чисто и понимаешь, что сделала все, а тебя вот так вот сливают, то это в два раза обиднее, чем если ты сама совершила ошибку.
Медведева: Да, я тоже чисто на Олимпиаде откаталась, все три раза, ха-ха. Дина, когда ты выступила чисто — ты поняла сразу, что ты олимпийская чемпионка?
Дина Аверина: Нет, я поняла сразу, что проиграла. Обычно на мире я делала четвертый вид и все — я уже радостная, плачу, потому что понимаю, что я выиграла. А здесь у меня такого не было. Я сижу на ковре и думаю: что со мной, почему не такие эмоции? Хотя вроде все сделала чисто.
Медведева: У нас с тобой абсолютно одинаковая ситуация. Я вроде тоже чисто откаталась, я каталась последняя. У меня было опустошение и радости было ноль, потому что я уже тогда понимала, что, несмотря на то, что я откаталась чисто, скорее всего, меня задвинут.