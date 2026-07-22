Дина Аверина об Олимпиаде в Токио: «Поняла сразу, что проиграла. Сижу на ковре и думаю: что со мной? Хотя вроде все сделала чисто»

Арина Аверина: Очень болезненная тема, сложно было что-то обсуждать. Скажу просто, что три вида я сделала идеально. Наши говорили, что мяч и булавы я сделала как по учебнику. Все четко. Но оценки поставили, понятно, не те. Немного низкие. Но я понимала, что по факту от меня ничего не зависит, это дело судей. Сейчас, оглядываясь назад, я переделала бы только ленту. И то было бы обиднее, если бы я сделала ленту чисто, и меня бы поставили на четвертое место. Это гораздо обиднее. Но все равно я немного не согласна с четвертым местом, но что было, то было.