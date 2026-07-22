«Тур де Франс». 18-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3900 м и финишем в подъем первой категории

«Тур де Франс-2026».
18-й этап.
Вуарон — Орсьер-Мерлетт.
185,2 км.
Профиль/Карта.
Начало — 13:50 по московскому времени.
Общий зачет (после 17-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 56.14,18.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,32.
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 6,51.
4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 7,11.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 9,22.
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 10,14.
7. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 12,50.
8. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 12,58.
9. Жордан Жега (Франция, Tudor Pro Cycling) — 14,04.
10. Яннис Вуазар (Швейцария, Total Energies) — 24,18.
11. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 25,02.
12. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 25,45.
13. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 27,28.
14. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 39,14.
15. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates — XRG) — 47,04.
А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.