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«Тур де Франс». 18-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3900 м и финишем в подъем первой категории

23 июля пройдет 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2026».

18-й этап.

Вуарон — Орсьер-Мерлетт.

185,2 км.

Профиль/Карта.

Начало — 13:50 по московскому времени.

Общий зачет (после 17-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 56.14,18.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,32.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 6,51.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 7,11.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 9,22.

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 10,14.

7. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 12,50.

8. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 12,58.

9. Жордан Жега (Франция, Tudor Pro Cycling) — 14,04.

10. Яннис Вуазар (Швейцария, Total Energies) — 24,18.

11. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 25,02.

12. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 25,45.

13. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 27,28.

14. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 39,14.

15. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates — XRG) — 47,04.

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.