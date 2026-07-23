«Желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растет на радость родителям». Вяльбе поздравила Большунова с рождением второй дочери

22 июля жена Большунова Анна сообщила о рождении дочери Оливии. В 2022 году у пары родилась дочь Ева.
«Я от души поздравляю маму и папу, сестренку старшую. Всем желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растет на радость родителям», — сказала Вяльбе.
Елена Вяльбе поздравила трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с рождением второго ребенка.
22 июля жена Большунова Анна сообщила о рождении дочери Оливии. В 2022 году у пары родилась дочь Ева.
«Я от души поздравляю маму и папу, сестренку старшую. Всем желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растет на радость родителям», — сказала Вяльбе.