Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растет на радость родителям». Вяльбе поздравила Большунова с рождением второй дочери

Елена Вяльбе поздравила трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с рождением второго ребенка.

Источник: Спортс‘’

22 июля жена Большунова Анна сообщила о рождении дочери Оливии. В 2022 году у пары родилась дочь Ева.

«Я от души поздравляю маму и папу, сестренку старшую. Всем желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растет на радость родителям», — сказала Вяльбе.