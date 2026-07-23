Сауль Альварес: «До завершения карьеры мне осталось провести 3−4 боя»

Абсолютный чемпион мира Сауль «Канело» Альварес заявил, что планирует провести еще три-четыре боя, после чего завершит профессиональную карьеру.
"Я продолжаю боксировать не из-за больших гонораров. Я выхожу на ринг, потому что по-настоящему люблю этот спорт и получаю от него удовольствие. Мне уже нечего доказывать — я добился практически всего, чего можно добиться в боксе.
Думаю, мне осталось провести еще три-четыре боя, потому что у меня есть другие цели за пределами бокса", — сказал Канело на шоу Ариэля Хелвани.
36-летний мексиканец за карьеру одержал 63 победы (39 нокаутом) и потерпел 3 поражения (0 нокаутом).