Канело — о Джейке Поле: «Быть шоуменом и настоящим бойцом — разные вещи»

Абсолютный чемпион мира Сауль «Канело» Альварес раскритиковал американского блогера и боксера Джейка Пола.
«Ему нужно хорошо подумать, стоит ли продолжать драться. Это просто факт. Ошибкой было считать себя настоящим бойцом. Он умеет боксировать, умеет зарабатывать деньги. Он отличный шоумен и добился в этом больших успехов. Но быть настоящим бойцом — это совсем другое», — заявил Канело на шоу Ариэля Хелвани.
36-летний мексиканец за карьеру одержал 63 победы (39 нокаутом) и потерпел 3 поражения (0 нокаутом).
29-летний Пол провел 14 боев: 12 побед (семь — нокаутом) и два поражения. В декабре 2025 года он проиграл нокаутом Энтони Джошуа.