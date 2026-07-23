Канело — о Джейке Поле: «Быть шоуменом и настоящим бойцом — разные вещи»

«Ему нужно хорошо подумать, стоит ли продолжать драться. Это просто факт. Ошибкой было считать себя настоящим бойцом. Он умеет боксировать, умеет зарабатывать деньги. Он отличный шоумен и добился в этом больших успехов. Но быть настоящим бойцом — это совсем другое», — заявил Канело на шоу Ариэля Хелвани.