Миранчук выйдет в стартовом составе «Атланты» на матч МЛС против «Шарлотт»

«Атланта Юнайтед» назвала стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт».
Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут с капитанской повязкой. Для 30-летнего россиянина это будет 18-я игра в этом сезоне. На его счету 6 голов и 2 голевые передачи.
Полностью стартовый состав «Атланты»: Ойос, Якоб, Михай, Алонсо, Баэс, Муюмба, Пико, Райлли, Санчес, Алмирон, Миранчук.
Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка». Начало встречи — 03:15 по московскому времени.