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Миранчук выйдет в стартовом составе «Атланты» на матч МЛС против «Шарлотт»

«Атланта Юнайтед» назвала стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт».

«Атланта Юнайтед» назвала стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт».

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут с капитанской повязкой. Для 30-летнего россиянина это будет 18-я игра в этом сезоне. На его счету 6 голов и 2 голевые передачи.

Полностью стартовый состав «Атланты»: Ойос, Якоб, Михай, Алонсо, Баэс, Муюмба, Пико, Райлли, Санчес, Алмирон, Миранчук.

Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка». Начало встречи — 03:15 по московскому времени.