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«ПСЖ» хочет продлить контракт с Дембеле

«Аль-Хиляль» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Усмана Дембеле.

«Аль-Хиляль» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Усмана Дембеле, сообщил в соцсети X журналист Саша Тавольери.

По информации источника, если 29-летний француз согласится на переход, то саудовский клуб начнет переговоры с парижанами. Однако «ПСЖ» рассчитывает сохранить обладателя «Золотого мяча» и намерен продлить с ним контракт.

Дембеле выступает за «ПСЖ» с 2023 года. В сезоне-2025/26 он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

Действующий контракт Дембеле с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.