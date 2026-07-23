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Лапорта: «Сегодня объявим о переходе Карима Адейеми»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что каталонцы договорились с дортмундской «Боруссией» по трансферу Карима Адейеми.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что каталонцы договорились с дортмундской «Боруссией» по трансферу Карима Адейеми.

«Сегодня мы объявим о переходе Карима Адейеми», — приводит инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X слова Лапорты.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера 24-летнего немца составит 22 миллиона евро, а контракт с «Барселоной» будет рассчитан на пять лет.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Адейеми сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.