Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Челси» хочет подписать защитника сборной Франции Лакруа

«Челси» ведет переговоры с «Кристал Пэлас» по трансферу защитника сборной Франции Максенса Лакруа.

«Челси» ведет переговоры с «Кристал Пэлас» по трансферу защитника сборной Франции Максенса Лакруа, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Сам 26-летний француз заинтересован в переходе в «Челси». Клубы находятся в прямом контакте и продолжают работу над условиями сделки.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Лакруа сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. На ЧМ-2026 он сыграл в 3 матчах.