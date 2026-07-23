«Челси» хочет подписать защитника сборной Франции Лакруа

«Челси» ведет переговоры с «Кристал Пэлас» по трансферу защитника сборной Франции Максенса Лакруа, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
Сам 26-летний француз заинтересован в переходе в «Челси». Клубы находятся в прямом контакте и продолжают работу над условиями сделки.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Лакруа сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. На ЧМ-2026 он сыграл в 3 матчах.