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«Атланта» и «Шарлотт» сыграли вничью, Миранчук получил желтую карточку

«Шарлотт» и «Атланта» не выявили победителя в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

Источник: Спорт-Экспресс

«Шарлотт» и «Атланта» не выявили победителя в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2. Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте.

Нападающий хозяев Кервин Варгас на 16-й минуте открыл счет. В конце первого тайма хозяева упрочили преимущество — отличился Лиэль Абада. Гости отыграли один мяч после перерыва — забил Элиас Баэс. На 76-й минуте Мигель Алмирон сравнял счет.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на полев стартовом составе и с капитанской повязкой. На 57-й минуте он получил желтую карточку.

«Шарлотт» набрал 22 очка в 16 матчах и поднялся на 7-е место в Восточной конференции. «Атланта» идет на 14-й строчке — 12 очков в 16 играх.

23 июл 03:15 Шарлотт — Атланта 2:2.