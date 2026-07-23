«Атланта» и «Шарлотт» сыграли вничью, Миранчук получил желтую карточку

«Шарлотт» и «Атланта» не выявили победителя в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2. Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте.
Нападающий хозяев Кервин Варгас на 16-й минуте открыл счет. В конце первого тайма хозяева упрочили преимущество — отличился Лиэль Абада. Гости отыграли один мяч после перерыва — забил Элиас Баэс. На 76-й минуте Мигель Алмирон сравнял счет.
Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на полев стартовом составе и с капитанской повязкой. На 57-й минуте он получил желтую карточку.
«Шарлотт» набрал 22 очка в 16 матчах и поднялся на 7-е место в Восточной конференции. «Атланта» идет на 14-й строчке — 12 очков в 16 играх.
23 июл 03:15 Шарлотт — Атланта 2:2.