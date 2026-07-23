«Спортинг» выиграл у «Миннесоты», Сулейманов не вышел на поле

Российский нападающий «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов провел всю встречу на скамейке запасных. «Спортинг» набрал 14 очков в 16 матчах и идет на 15-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» занимает 8-е место — 22 очка в 16 играх.