«Спортинг Канзас-Сити» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Игра прошла на стадионе «Чилдренс Мерси Парк» в Канзас Сити.
На 28-й минуте нападающий Деян Йовелич открыл счет. В начале второй половины Ману Гарсия удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте гости отыграли один мяч — отличился Девин Падельфорд.
Российский нападающий «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов провел всю встречу на скамейке запасных. «Спортинг» набрал 14 очков в 16 матчах и идет на 15-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» занимает 8-е место — 22 очка в 16 играх.
23 июл 03:30 Канзас-Сити Уизардз — Миннесота 2:1.