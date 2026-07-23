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«Ливерпуль» проявляет интерес к Магнесу Аклиушу

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша, сообщает Sky Sports.

Источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб уже запросил информацию по поводу возможного трансфера 24-летнего игрока сборной Франции.

Также на футболиста претендует «Пари Сен-Жермен», который считает игрока одной из своих приоритетных целей. Последнее предложение парижан составило около 40 миллионов евро, но «Монако» отклонил его.

Аклиуш имеет действующий контракт с «Монако» до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Аклиуш сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 голевых передач. На ЧМ-2026 он провел 7 минут на поле в матче против Ирана (3:0).