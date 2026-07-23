«ПСЖ» заплатит 7 миллионов евро за Диня

«ПСЖ» заплатит «Астон Вилле» 7 миллионов евро за трансфер защитника Люка Диня, сообщил в соцсети X журналист Бруно Саломон.
По информации источника, официальное подтверждение трансфера 33-летнего игрока сборной Франции ожидается в ближайшие дни.
Ранее Динь уже выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2016 год, после чего перешел в «Барселону» за 16,5 миллиона евро.
В сезоне-2025/26 Динь сыграл в 44 матчах во всех турнирах и сделал 7 голевых передач. На ЧМ-2026 он сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.