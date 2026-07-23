Тренировку «Вулверхэмптона» пришлось отменить из-за акции протеста нападающего Арокодаре

"На протяжении всей моей карьеры я всегда гордился тем, что веду себя профессионально и поддерживаю высочайшие стандарты тренировок. Моей главной целью всегда было готовиться как можно лучше, чтобы я мог вносить вклад в команду и клуб, когда меня вызывают.