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Тренировку «Вулверхэмптона» пришлось отменить из-за акции протеста нападающего Арокодаре

Нападающий «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре вынудил отменить тренировку, отказавшись покинуть поле, сообщает BBC со ссылкой на источники.

Нападающий «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре вынудил отменить тренировку, отказавшись покинуть поле, сообщает BBC со ссылкой на источники.

По данным источников, 25-летний нигерийский футболист сел на газон и потребовал, чтобы клуб разрешил ему перейти в «Фиорентину».

Ранее «Вулверхэмптон» отклонил предложение клуба из Серии А, приняв предложение «Трабзонспора».

Действия Арокодаре привели к тому, что новый главный тренер Сезар Пейшоту отменил занятие 20 июля.

22 июля форвард не участвовал в товарищеском матче против «Мейденхед Юнайтед».

"На протяжении всей моей карьеры я всегда гордился тем, что веду себя профессионально и поддерживаю высочайшие стандарты тренировок. Моей главной целью всегда было готовиться как можно лучше, чтобы я мог вносить вклад в команду и клуб, когда меня вызывают.

Я все еще нахожусь по контракту с «Вулверхэмптоном», и моим единственным намерением является выполнять свои обязанности профессионально — тренироваться, делать свою работу и вносить вклад в команду в соответствии с этим контрактом", — написал Арокодаре в соцсети.

Арокодаре играет за «Вулверхэмптон» с сентябя 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 43 матчах нападающий забил семь голов и отдал две результативные передачи.