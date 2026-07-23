51-летняя Чусовитина: «К Азиатским играм буду готовить опорный прыжок, к Олимпиаде тоже. Тренируюсь для себя и получаю огромное удовольствие»

Повторюсь, мне просто интересно, можно ли вообще в 53 года в спортивной гимнастике выполнить такие упражнения. Знаете, если я не попробую, буду потом об этом обязательно жалеть. Уже ни с кем не борюсь, не соревнуюсь. Тренируюсь для себя и получаю от этого огромное удовольствие.