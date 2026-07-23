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51-летняя Чусовитина: «К Азиатским играм буду готовить опорный прыжок, к Олимпиаде тоже. Тренируюсь для себя и получаю огромное удовольствие»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина высказалась о возможном участии в Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Источник: Спортс‘’

На момент начала соревнований Чусовитиной исполнится 53 года.

"Сейчас не заглядываюсь на Лос-Анджелес. Пока работаю именно на Азиатские игры. Я там знаю всех соперниц, какие прыжки они будут прыгать. Понимаю, если прыгну свое, у меня будет медаль. Прилагаю все усилия, чтобы это получилось.

Повторюсь, мне просто интересно, можно ли вообще в 53 года в спортивной гимнастике выполнить такие упражнения. Знаете, если я не попробую, буду потом об этом обязательно жалеть. Уже ни с кем не борюсь, не соревнуюсь. Тренируюсь для себя и получаю от этого огромное удовольствие.

К Азиатским играм готовлю только опорный прыжок. Долго обсуждала с тренером, сама думала над этим и в итоге решила, что и буду готовить только его. К Олимпиаде — тоже", — сказала гимнастка.

Чусовитина — чемпионка Барселона-1992 в составе Объединенной команды, а в Пекине-2008 взяла серебро в опорном прыжке за сборную Германии. Сейчас выступает на соревнованиях за Узбекистан.

В марте 2025-го Чусовитина побеждала в опорном прыжке на этапе Кубка мира.