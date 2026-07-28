Лига наций. ¼ финала. Словения встретится с Турцией, Япония сыграет с Китаем, другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Нинбо, Китай.
¼ финала.
29 июля, среда.
Словения — Турция — 10.00.
Япония — Китай — 14.30.
30 июля, четверг.
Италия — США — 10.00.
Польша — Украина — 14.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
В китайском Нинбо пройдут матчи ¼ финала мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций.
Мужчины.
Нинбо, Китай.
¼ финала.
29 июля, среда.
Словения — Турция — 10.00.
Япония — Китай — 14.30.
30 июля, четверг.
Италия — США — 10.00.
Польша — Украина — 14.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.