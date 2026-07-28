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Лига наций. ¼ финала. Словения встретится с Турцией, Япония сыграет с Китаем, другие матчи

В китайском Нинбо пройдут матчи ¼ финала мужской волейбольной Лиги наций.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

Нинбо, Китай.

¼ финала.

29 июля, среда.

Словения — Турция — 10.00.

Япония — Китай — 14.30.

30 июля, четверг.

Италия — США — 10.00.

Польша — Украина — 14.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.