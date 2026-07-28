Снукер. Shanghai Masters. ⅛ финала. О’Салливан уступил Уилсону, Трамп обыграл Хоукинса, У Ицзэ против Цзяхуэя, другие матчи

Снукер.
Shanghai Masters.
Шанхай, Китай.
⅛ финала.
28 июля, вторник.
Нил Робертсон (Австралия) — Сяо Годун (Китай) — 6:5.
Марк Уильямс (Уэльс) — Крис Уэйклин (Англия) — 6:5.
Джадд Трамп (Англия) — Барри Хоукинс (Англия) — 6:4.
Кайрен Уилсон (Англия) — Ронни О’Салливан (Англия) — 6:4.
29 июля, среда.
Шон Мерфи (Англия) — Чжоу Юэлун (Китай) — 09.00.
Джон Хиггинс (Шотландия) — Джек Лисовски (Англия) — 09.00.
У Ицзэ (Китай) — Си Цзяхуэй (Китай) — 14.30.
Чжао Синьтун (Китай) — Дин Цзюньхуэй (Китай) — 14.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Максимальное количество фреймов — 11.