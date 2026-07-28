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Снукер. Shanghai Masters. ⅛ финала. О’Салливан уступил Уилсону, Трамп обыграл Хоукинса, У Ицзэ против Цзяхуэя, другие матчи

28 и 29 июля на турнире Shanghai Masters проходят матчи ⅛ финала.

Источник: Спортс‘’

Снукер.

Shanghai Masters.

Шанхай, Китай.

⅛ финала.

28 июля, вторник.

Нил Робертсон (Австралия) — Сяо Годун (Китай) — 6:5.

Марк Уильямс (Уэльс) — Крис Уэйклин (Англия) — 6:5.

Джадд Трамп (Англия) — Барри Хоукинс (Англия) — 6:4.

Кайрен Уилсон (Англия) — Ронни О’Салливан (Англия) — 6:4.

29 июля, среда.

Шон Мерфи (Англия) — Чжоу Юэлун (Китай) — 09.00.

Джон Хиггинс (Шотландия) — Джек Лисовски (Англия) — 09.00.

У Ицзэ (Китай) — Си Цзяхуэй (Китай) — 14.30.

Чжао Синьтун (Китай) — Дин Цзюньхуэй (Китай) — 14.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Максимальное количество фреймов — 11.