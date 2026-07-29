«Райо Вальекано» запретили проводить матчи на домашнем стадионе

«Райо Вальекано» ищет временный стадион после того, как власти Мадрида приостановили концессию клуба на использование стадиона «Кампо-де-Вальекас» из-за проблем с безопасностью, сообщает агентство IANS.
«Сообщество Мадрид», которому принадлежит стадион на юге испанской столицы, объявило 28 июля, что аудит выявил серьезные недостатки в обслуживании и нарушения нормативных требований.
«Аудит показал довольно удручающие результаты в отношении обслуживания стадиона», — говорится в заявлении регионального правительства. Там добавили, что содержание стадиона и соблюдение правил безопасности и лицензионных требований являются ответственностью клуба.
«Сообщество Мадрид решило временно приостановить концессию для проведения этих ремонтных работ. Нет никакой гарантии, что ничего не случится», — добавили власти.
В заявлении также упоминается «повсеместное устаревание» стадиона и «серьезное несоблюдение нормативных требований».
Это решение оставляет финалиста Лиги конференций УЕФА прошлого сезона без домашней арены на время проведения ремонтных работ.
«Райо» начинает сезон Ла лиги-2026/27 выездным матчем против «Севильи» 15 августа, а затем принимает «Алавес» пять дней спустя. Считается, что работы вряд ли будут завершены к тому времени, что вынудит клуб перенести свои домашние матчи.
Стадион «Бутарке» «Леганеса» считается основным кандидатом на проведение домашних матчей «Райо» до тех пор, пока «Вальекас» не будет признан пригодным для использования.
«Кампо-де-Вальекас» был построен в 1976 году. Вмещает около 15 тысяч зрителей.