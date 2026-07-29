«Райо Вальекано» запретили проводить матчи на домашнем стадионе

«Райо» начинает сезон Ла лиги-2026/27 выездным матчем против «Севильи» 15 августа, а затем принимает «Алавес» пять дней спустя. Считается, что работы вряд ли будут завершены к тому времени, что вынудит клуб перенести свои домашние матчи.