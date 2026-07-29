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Романо: переговоры по поводу перехода вратаря Мартинеса в «Ювентус» приостановлены

«Ювентус» заинтересован в подписании вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Ювентус» заинтересован в подписании вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, ситуация с переговорами по поводу трансфера 33-летнего футболиста в настоящее время осложнена, обсуждения полностью приостановлены. Финансовый запрос «Астон Виллы» считается слишком высоким.

Мартинес играет за английскую команду с сентября 2020 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 вратарь в 44 матчах пропустил 49 голов, в 14 встречах сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.