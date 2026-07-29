Член совета директоров «Айнтрахта» Креше: «Трансфер Брауна — самый дорогой в истории Бундеслиги внутри чемпионата»

Член совета директоров «Айнтрахта» по спортивным вопросам Маркус Креше прокомментировал трансфер защитника Натаниэля Брауна в «Баварию».
«Это признание для Нене Брауна, но также и для нас как для “Айнтрахта”. Игроки развиваются у нас до такого уровня, что могут переходить в “Баварию” за такие деньги.
Я считаю, что это самый дорогой трансфер в истории Бундеслиги внутри чемпионата. Это также хорошая история для немецкого футбола, что он остается в Бундеслиге. Если посмотреть на последние годы, Вольтемаде, Виртц, Экитике и Мармуш уехали за границу", — цитирует Креше Get German Football News.
23-летний немец подписал контракт с «Баварией» до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.