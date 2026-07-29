Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: «Палмейрас» не будет продавать Аллана «Астон Вилле»

«Астон Вилла» связалась с «Палмейрасом» по поводу трансфера полузащитника Аллана, сообщил журналист Андре Эрнан.

«Астон Вилла» связалась с «Палмейрасом» по поводу трансфера полузащитника Аллана, сообщил журналист Андре Эрнан.

По данным источника, «зелено-белые» отказались от переговоров о 22-летнем бразильце. Предложение составляло 25 миллионов евро и 5 миллионов в виде гарантированных бонусов.

Позиция «Палмейраса» остается прежней: не продавать ключевых игроков, сосредоточившись на турнирах, в которых команда участвует.

Аллан является воспитанником «Палмейраса», он играет за главную команду клуба с января 2025 года.

В сезоне-2026 в 34 матчах полузащитник забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.