Источник: «Палмейрас» не будет продавать Аллана «Астон Вилле»

«Астон Вилла» связалась с «Палмейрасом» по поводу трансфера полузащитника Аллана, сообщил журналист Андре Эрнан.
По данным источника, «зелено-белые» отказались от переговоров о 22-летнем бразильце. Предложение составляло 25 миллионов евро и 5 миллионов в виде гарантированных бонусов.
Позиция «Палмейраса» остается прежней: не продавать ключевых игроков, сосредоточившись на турнирах, в которых команда участвует.
Аллан является воспитанником «Палмейраса», он играет за главную команду клуба с января 2025 года.
В сезоне-2026 в 34 матчах полузащитник забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.