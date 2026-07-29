Сальников: «В спортивном сообществе, на мой взгляд, до сих пор существует взаимопонимание и взаимоуважение»

«В спортивном сообществе, на мой взгляд, до сих пор существует взаимопонимание и взаимоуважение. Есть уважение друг к другу в тесном круге. Но как только вмешиваются силы извне, картина искажается. А на уровне общения с тренерами, спортсменами, руководителями федераций взаимоотношения очень порядочные, устойчивые и доброжелательные», — цитируют Сальникова «Известия».