Сальников: «В спортивном сообществе, на мой взгляд, до сих пор существует взаимопонимание и взаимоуважение»

Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников ответил на вопрос по поводу сопротивления возвращению российских спортсменов на международные соревнования.
«В спортивном сообществе, на мой взгляд, до сих пор существует взаимопонимание и взаимоуважение. Есть уважение друг к другу в тесном круге. Но как только вмешиваются силы извне, картина искажается. А на уровне общения с тренерами, спортсменами, руководителями федераций взаимоотношения очень порядочные, устойчивые и доброжелательные», — цитируют Сальникова «Известия».
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже россияне выступят в нейтральном статусе. Ранее Международная федерация водных видов спорта сняла все ограничения с россиян.