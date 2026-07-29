Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: вратарь Йергенсен перейдет из «Челси» в «Страсбур»

«Страсбур» и «Челси» закрыли сделку по переходу вратаря Филипа Йергенсена, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Страсбур» и «Челси» закрыли сделку по переходу вратаря Филипа Йергенсена, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Ковентри Сити» не делал конкретных предложений по переходу 24-летнего датчанина, несмотря на слухи. Ожидается, что контракт с «Страсбуром» будет подписан в ближайшее время.

Йергенсен играет за «Челси» с июля 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 в 12 матчах голкипер пропустил 17 голов, в 1 матче сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.