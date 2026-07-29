Источник: вратарь Йергенсен перейдет из «Челси» в «Страсбур»

«Страсбур» и «Челси» закрыли сделку по переходу вратаря Филипа Йергенсена, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, «Ковентри Сити» не делал конкретных предложений по переходу 24-летнего датчанина, несмотря на слухи. Ожидается, что контракт с «Страсбуром» будет подписан в ближайшее время.
Йергенсен играет за «Челси» с июля 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.
В сезоне-2025/26 в 12 матчах голкипер пропустил 17 голов, в 1 матче сыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.