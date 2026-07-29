Посещаемость Уимблдона в 2026 году достигла рекордной отметки

Уимблдон-2026 достиг рекордной посещаемости в 550151 зрителя за две недели турнира «Большого шлема», что немного превышает показатель прошлого года, сообщает ESPN со ссылкой на Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
Росту посещаемости 139-го розыгрыша травяного турнира «Большого шлема» способствовал тот факт, что чемпионат впервые с 2019 года прошел без дождя. Общая посещаемость превысила показатель 2025 года на 1381 человека.
По общей посещаемости Уимблдон все еще уступает трем другим турнирам «Большого шлема».
Основной турнир Открытого чемпионата Австралии в этом году привлек более 1,1 миллиона болельщиков. В прошлом году Открытый чемпионат США посетили более 900000 человек, а основной турнир Открытого чемпионата Франции 2026 года — 589500 человек.
Три других турнира проводят соревнования в основной сетке в течение 15 дней; Уимблдон остается на 14 днях. Турниры-конкуренты также проводят свои квалификационные соревнования на месте за неделю до основного турнира, что позволяет им привлекать больше болельщиков и увеличивать доходы. Квалификационный турнир Уимблдона проводится за пределами основного стадиона.
Всеанглийский клуб сообщил, что рекорды дневной посещаемости были установлены в этом году на 7-й и 12-й дни, а также на 14-й день, когда Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале мужской категории.