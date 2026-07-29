Посещаемость Уимблдона в 2026 году достигла рекордной отметки

Три других турнира проводят соревнования в основной сетке в течение 15 дней; Уимблдон остается на 14 днях. Турниры-конкуренты также проводят свои квалификационные соревнования на месте за неделю до основного турнира, что позволяет им привлекать больше болельщиков и увеличивать доходы. Квалификационный турнир Уимблдона проводится за пределами основного стадиона.