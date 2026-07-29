Источник: вратарь Рашуорт переходит из «Брайтона» в «Ковентри» за 35 миллионов евро

«Ковентри» согласовал все детали сделки по переходу вратаря «Брайтона» Карла Рашуорта, сообщил инсайдер Джон Перси.
По данным источника, сумма сделки по 25-летнему англичанину составит около 35,1 миллиона евро. «Брайтон» также получит процент от будущей продажи прав на игрока. Контракт с «чайками» действует до 30 июня 2027 года, он играет за «Брайтон» с 2023 года.
В сезоне-2025/26 Рашуорт играл в аренде за «Ковентри». Он стал лучшим голкипером Чемпионшипа по числу «сухих» матчей (17). Всего же в 46 встречах вратарь пропустил 45 голов.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.