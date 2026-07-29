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Источник: вратарь Рашуорт переходит из «Брайтона» в «Ковентри» за 35 миллионов евро

«Ковентри» согласовал все детали сделки по переходу вратаря «Брайтона» Карла Рашуорта, сообщил инсайдер Джон Перси.

«Ковентри» согласовал все детали сделки по переходу вратаря «Брайтона» Карла Рашуорта, сообщил инсайдер Джон Перси.

По данным источника, сумма сделки по 25-летнему англичанину составит около 35,1 миллиона евро. «Брайтон» также получит процент от будущей продажи прав на игрока. Контракт с «чайками» действует до 30 июня 2027 года, он играет за «Брайтон» с 2023 года.

В сезоне-2025/26 Рашуорт играл в аренде за «Ковентри». Он стал лучшим голкипером Чемпионшипа по числу «сухих» матчей (17). Всего же в 46 встречах вратарь пропустил 45 голов.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.