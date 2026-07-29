Премьер-министр Великобритании Бернхэм — о планах ФИФА: «Футбол не принадлежит инвесторам»

«Позвольте мне сказать это очень прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и стоят на боковой линии неделю за неделей, в дождь и в солнце. Чемпионат мира — это не продукт. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и оно никогда никому не принадлежало для продажи. Называйте эту сделку как хотите. Как только вы продали ее часть, вы продались», — написал Бернхэм в соцсети.