Состав «Айнтрахта» пополнил защитник Отавио

«Айнтрахт» подписал контракт с защитником Отавио. Соглашение будет действовать до 30 июня 2031 года.
Предыдущей командой 20-летнего бразильца была португальская «Эштрела». Он играл за основную команду этого клуба с октября 2025 года.
В сезоне-2025/26 Отавио в 25 матчах сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Эштрелой» был рассчитан до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, а сумму сделки по переходу в немецкий клуб — в 4,5 миллиона евро.