Инфантино в своем письме рассказал членам ФИФА о возможности получить увеличенное финансирование

«Мой долг и ответственность как президента ФИФА — представлять вам, нашим членам, такие меняющие правила игры возможности. Если вы пожелаете продолжить, этот пакет в 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, открывая следующий этап нашего совместного пути. Если вы пожелаете сохранить статус-кво и отклонить это предложение, у нас все еще есть запланированное расширение программы по развитию Forward в размере 2,7 миллиарда долларов, как было представлено ранее. В общей сложности за предстоящий цикл, начинающийся с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член получит возможность доступа к сумме до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», — цитирует AP письмо главы ФИФА.