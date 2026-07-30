Защитник Фомин вернулся в «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с защитником Денисом Фоминым.
Футболисту 30 лет. Он играл за «СКА-Хабаровск» в 2021—2023 годах, в 68 матчах забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Предыдущей командой Фомина был «Ротор». В сезоне-2025/26 в 19 матчах защитник отметился результативной передачей.
Также в карьере игрока были новороссийский «Черноморец», «Текстильщик», «Урал» и «Тамбов». В дальневосточную команду он вернулся в качестве свободного агента.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 350 тысяч евро.