Фермин Лопес: «Это было худшее лето, безусловно»

"Это было худшее лето, безусловно. Все шло хорошо… я чувствовал себя в пике формы, а затем пришла травма. Сначала я не мог смотреть матчи Испании, это было тяжело, потому что я тоже хотел быть там и играть, так как был в своей лучшей форме.