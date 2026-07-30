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Романо: «Ювентус» близок к подписанию Алайбеговича за 35 миллионов евро

«Ювентус» подготовил все для завершения сделки по переходу нападающего «Байера» Керима Алайбеговича со всеми вовлеченными сторонами, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Ювентус» подготовил все для завершения сделки по переходу нападающего «Байера» Керима Алайбеговича со всеми вовлеченными сторонами, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры с окружением 18-летнего боснийца находятся в финальной стадии после того, как с «Байером» была достигнута договоренность о сделке на сумму 35 миллионов евро.

Алайбегович перешел в «Байер» в июле 2026 года из «Зальцбурга». Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

В сезоне-2025/26 в 44 матчах нападающий забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.