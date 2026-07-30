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У сборной России одна медаль на чемпионате мира по фехтованию-2026. Павел Граудынь взял золото в турнире саблистов

Сборная России по фехтованию завершила выступление на чемпионате мира-2026 в Гонконге.

Источник: Спортс‘’

С 22 по 30 июля россияне, которые выступали на соревнованиях с флагом и гимном, завоевали одну медаль. На счету Павла Граудыня — золото в личном турнире саблистов.

Сегодня сборная не смогла взять награды в заключительных видах программы — командных мужской сабле и женской рапире. Обе команды выбыли в ¼ финала.

На данный момент Россия делит 4-е место в медальном зачете вместе с Германией, Чехией, Казахстаном и Швейцарией (1−0−0). На первом месте — Италия (3−4−0), на втором — Южная Корея (1−1−1), на третьем — Венгрия (1−0−2). Финалы в заключительных видах начнутся в 13:00 по московскому времени.

?У нас новый чемпион мира в фехтовании! Ему всего 19, семья — известные бегуны.