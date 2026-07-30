У сборной России одна медаль на чемпионате мира по фехтованию-2026. Павел Граудынь взял золото в турнире саблистов

На данный момент Россия делит 4-е место в медальном зачете вместе с Германией, Чехией, Казахстаном и Швейцарией (1−0−0). На первом месте — Италия (3−4−0), на втором — Южная Корея (1−1−1), на третьем — Венгрия (1−0−2). Финалы в заключительных видах начнутся в 13:00 по московскому времени.