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«Интер Майами» показал 3-ю форму на сезон — белую с розовыми, бирюзовыми и черными деталями. Комплект Cénit вдохновлен новым стадионом и успехами клуба

«Интер Майами» и наш партнер Adidas представили Cénit — третий комплект клубной формы на 2026 год.

Источник: Спортс‘’

Яркий дизайн вдохновлен появлением нового домашнего стадиона клуба, Nu Stadium. Cénit, что в переводе с испанского означает «зенит», символизирует высшую точку, на которой находится клуб — не финишную линию, а наиболее ясное представление о том, как далеко он продвинулся и как много еще может пройти.

Футболка выполнена в сияющем белом цвете Miami White с акцентами Bliss Pink, Easy Mint и черными деталями. Ее едва заметный узор по всей поверхности вдохновлен архитектурными линиями фирменного навеса Nu Stadium, символизируя место, где теперь встречаются игроки, болельщики и город.

В результате получился лаконичный, стильный дизайн, отражающий неповторимый стиль Майами и отдающий дань уважения новой главе в истории клуба", — говорится на сайте команды МЛС.

Фото: intermiamicf.com.