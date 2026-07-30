«Интер Майами» показал 3-ю форму на сезон — белую с розовыми, бирюзовыми и черными деталями. Комплект Cénit вдохновлен новым стадионом и успехами клуба

Яркий дизайн вдохновлен появлением нового домашнего стадиона клуба, Nu Stadium. Cénit, что в переводе с испанского означает «зенит», символизирует высшую точку, на которой находится клуб — не финишную линию, а наиболее ясное представление о том, как далеко он продвинулся и как много еще может пройти.
Футболка выполнена в сияющем белом цвете Miami White с акцентами Bliss Pink, Easy Mint и черными деталями. Ее едва заметный узор по всей поверхности вдохновлен архитектурными линиями фирменного навеса Nu Stadium, символизируя место, где теперь встречаются игроки, болельщики и город.
В результате получился лаконичный, стильный дизайн, отражающий неповторимый стиль Майами и отдающий дань уважения новой главе в истории клуба", — говорится на сайте команды МЛС.
Фото: intermiamicf.com.