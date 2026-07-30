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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Пройдет командный микст у прыгунов в воду, разыграют два комплекта медалей в синхронном плавании

31 июля в Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта.

Источник: Спортс‘’

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

Париж, Франция.

Смешанные командные соревнования.

16:00.

Сборная России: Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов.

Синхронное плавание.

Женщины, дуэт, техническая программа.

19:00.

Дуэт из России: Майя Дорошко — Елизавета Минаева.

Мужчины, соло, техническая программа.

21:00.

Участник из России: Захар Трофимов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямые трансляции — «Матч ТВ».

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.