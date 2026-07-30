Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Пройдет командный микст у прыгунов в воду, разыграют два комплекта медалей в синхронном плавании

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Смешанные командные соревнования.
16:00.
Сборная России: Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов.
Синхронное плавание.
Женщины, дуэт, техническая программа.
19:00.
Дуэт из России: Майя Дорошко — Елизавета Минаева.
Мужчины, соло, техническая программа.
21:00.
Участник из России: Захар Трофимов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямые трансляции — «Матч ТВ».
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.