«Кливленд» продлил контракт с защитником Грантом Делпитом

Выбранный во втором раунде драфта-2020 Делпит пропустил дебютный сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного на тренировке. С тех пор он провел за «Кливленд» 78 матчей (68 — в стартовом составе), записав на свой счет семь перехватов, 21 сбитый пас, 6,5 сэка, 25 захватов с потерей ярдов и 17 ударов по квотербеку.