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«Кливленд» продлил контракт с защитником Грантом Делпитом

«Кливленд Браунс» договорились с сейфти Грантом Делпитом о новом трехлетнем контракте. По данным СМИ, соглашение рассчитано на $48 млн, из которых $35 млн гарантированы.

Источник: Спортс‘’

Делпит должен был стать свободным агентом после сезона-2026. Это уже второе крупное продление для игрока секондари «Браунс» за последние дни — ранее новый контракт получил корнербек Дензел Уорд.

Выбранный во втором раунде драфта-2020 Делпит пропустил дебютный сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного на тренировке. С тех пор он провел за «Кливленд» 78 матчей (68 — в стартовом составе), записав на свой счет семь перехватов, 21 сбитый пас, 6,5 сэка, 25 захватов с потерей ярдов и 17 ударов по квотербеку.