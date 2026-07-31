Защитник «Ливерпуля» Гомес пропустит начало сезона-2026/27 из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола подтвердил, что защитник Джо Гомес пропустит начало сезона-2026/27 из-за мышечной травмы, полученной во время предсезонного турне «красных» по США.
29-летний англичанин был вынужден покинуть поле уже на восьмой минуте матча с «Сандерлендом» (4:2) в Нэшвилле. Он не играл во встрече с «Рексемом» (1:0).
«У Джо мышечная травма. Это было понятно сразу, поскольку он сразу же пожаловался, так что он выбыл на несколько недель. Трудно сказать о сроках — обычно это месяц. Если все пойдет очень хорошо, то чуть меньше. Если плохо — то чуть больше. Это не серьезно. Но я думаю, что будет невозможно задействовать его к началу сезона, потому что мы уже не так далеки от этого, но это не должно занять намного больше времени», — сказал Ираола на пресс-конференции.
23 августа «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в матче первого тура АПЛ.
Гомес играет за «красных» с июля 2015 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 в 33 матчах защитник отметился 2 результативными передачами.