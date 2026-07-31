Защитник «Ливерпуля» Гомес пропустит начало сезона-2026/27 из-за травмы

«У Джо мышечная травма. Это было понятно сразу, поскольку он сразу же пожаловался, так что он выбыл на несколько недель. Трудно сказать о сроках — обычно это месяц. Если все пойдет очень хорошо, то чуть меньше. Если плохо — то чуть больше. Это не серьезно. Но я думаю, что будет невозможно задействовать его к началу сезона, потому что мы уже не так далеки от этого, но это не должно занять намного больше времени», — сказал Ираола на пресс-конференции.