ESPN: Слот планирует возглавить европейскую команду на фоне интереса «Аль-Ахли»

Арне Слот намерен вернуться к тренерской работе в одной из команд ведущих европейских лиг, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
По данным источников, 47-летний нидерландский специалист планирует возглавить команду в Европе, несмотря на то, что он является главным претендентом на замену Маттиасу Яйссле в «Аль-Ахли». Сам Яйссле, как ожидается, возглавит «Ньюкасл».
Слот остается без работы с мая 2026 года, когда он был уволен из «Ливерпуля» после двух сезонов у руля «красных».
Бывший тренер «Фейеноорда» выиграл титул Премьер-лиги в свой первый сезон в «Ливерпуле» после ухода Юргена Клоппа, но покинул команду в конце сезона-2025/26 за год до истечения контракта, и его заменил Андони Ираола.
Источники сообщили, что после ухода из «Ливерпуля» этим летом со Слотом связывались клубы из Англии, Германии и Италии, а в Нидерландах его называли потенциальным кандидатом на замену Рональду Куману на посту главного тренера мужской сборной после вылета с чемпионата мира-2026.