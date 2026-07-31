ESPN: Слот планирует возглавить европейскую команду на фоне интереса «Аль-Ахли»

Источники сообщили, что после ухода из «Ливерпуля» этим летом со Слотом связывались клубы из Англии, Германии и Италии, а в Нидерландах его называли потенциальным кандидатом на замену Рональду Куману на посту главного тренера мужской сборной после вылета с чемпионата мира-2026.